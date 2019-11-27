GENESEO SCHOOLS LUNCH MENUS DECEMBER 2-6
MONDAY, DECEMBER 2
ELEMENTARY: MAC-N-CHEESE, FISH NUGGETS, PEAS, CELERY, ROSY
APPLESAUCE
MIDDLE SCHOOL: CHICKEN NUGGETS, TURKEY POT ROAST
HIGH SCHOOL: TURKEY & GRAVY W/BISCUIT, SAUSAGE WEDGE PIZZA, MLS:
BACON CHEESEBURGER
TUESDAY, DECEMBER 3
ELEMENTARY: BUILD YOUR OWN TACOS, SHREDDED LETTUCE & CHEESE,
REFRIED BEANS, PINEAPPLE
MIDDLE SCHOOL: PIZZA HUT PEPPERONI PIZZA, TURKEY BURGER
HIGH SCHOOL: SPAGHETTI, POPCORN CHICKEN, EISENBERG HOT DOG, MLS:
FRENCH BREAD PIZZA
WEDNESDAY, DECEMBER 4
ELEMENTARY: *SOUTHWEST: HAPPY JOE’S CHEESE PIZZA. PIZZA, ROMAINE
SALAD, GRAPE TOMATOES, DICED PEARS
MIDDLE SCHOOL: NACHOS W/MEXICAN RICE, POPCORN CHICKEN
HIGH SCHOOL: NACHOS W/MEXICAN RICE, RIB SANDWICH, MLS: TYSON SPICY
CHICKEN SANDWICH
THURSDAY, DECEMBER 5
ELEMENTARY: BRD. CHICKEN SANDWICH, BABY CARROTS, FRESH BROCCOLI,
SIDEKICKS
MIDDLE SCHOOL: ROTINI W/GARLIC BREAD, RIB SANDWICH
HIGH SCHOOL: HAPPY JOE’S SAUSAGE PIZZA, PULLED PORK SANDWICH, CHILI,
MINI CORN DOGS
FRIDAY, DECEMBER 6
ELEMENTARY: WAFFLES, SAUSAGE PATTY, HASH BROWNS, DRAGON PUNCH,
ORANGE SMILES
MIDDLE SCHOOL: HAMBURGER/CHEESEBURGER, MACARONI & CHEESE
HIGH SCHOOL: MAX CHEESE STICKS, GARLIC FLATBREAD, EISENBERG HOT DOG,
MLS: BUFFALO CHICKEN BITES
*OFFERED DAILY AT MIDDLE SCHOOL: DELI SANDWICHES, CHEF SALADS
**OFFERED DAILY AT HIGH SCHOOL: DELI SANDWICHES, CHEF SALADS,
HAMBURGER OR CHEESEBURGER