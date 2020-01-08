GENESEO SCHOOLS LUNCH MENUS
JANUARY 13-17
MONDAY, JANUARY 13
ELEMENTARY: CHICKEN NUGGETS W/DINNER ROLL, MASHED POTATOES
W/GRAVY, BABY CARROTS, ORANGE SMILES
MIDDLE SCHOOL: BISCUITS & GRAVY, BEEF HOT DOG
HIGH SCHOOL: POPCORN CHICKEN, MACARONI & CHEESE, EISENBERG HOT
DOG, MLS: CHICKEN TAQUITOS
TUESDAY, JANUARY 14
ELEMENTARY: WALKING TACO, SHREDDED LETTUCE & CHEESE, BLACK BEAN
SALAD, MANDARIN ORANGES
MIDDLE SCHOOL: HAPPY JOE’S TACO PIZZA, BRD. CHICKEN SANDWICH
HIGH SCHOOL: PASTA W/MEATBALLS, MEATBALL SANDWICH, EISENBERG HOT
DOG, MLS: CHRIS P. CHICKEN BITES
WEDNESDAY, JANUARY 15
ELEMENTARY: *MILLIKIN: HAPPY JOE’S CHEESE PIZZA; MAX STICKS W/PIZZA
SAUCE, SPINACH SALAD, GRAPE TOMATOES, FRUIT COCKTAIL
MIDDLE SCHOOL: WALKING TACO W/MEX. RICE, TATER CHIP BREAST STRIPS
HIGH SCHOOL: WALKING TACO, FIESTADA PIZZA, MLS: TYSON SPICY CHICKEN
SANDWICH
THURSDAY, JANUARY 16
ELEMENTARY: CORNDOG, POTATO WEDGES, CELERY STICKS, PEACHES
MIDDLE SCHOOL: GMS BOWL, PHILLY SANDWICH
HIGH SCHOOL: PIZZA HUT CHEESE PIZZA, PHILLY STEAK SANDWICH, CHILI
FRIDAY, JANUARY 17
ELEMENTARY: PANCAKES & SAUSAGE LINKS, POTATO EMOJI’S, CUCUMBERS,
FRUIT JUICE
MIDDLE SCHOOL: MAX CHEESE STICKS, FISH STICKS
HIGH SCHOOL: BOSCO STICKS W/SAUCE, STROMBOLI OR TURKEY POT ROAST,
EISENBERG HOT DOG, MLS: CHRIS P. CHICKEN PATTY
MONDAY, JANUARY 20
NO SCHOOL
TUESDAY, JANUARY 21
ELEMENTARY: MINI TACOS, SHREDDED LETTUCE & CHEESE, CORN, PINEAPPLE
MIDDLE SCHOOL: PIZZA HUT SAUSAGE PIZZA, MEATBALL SANDWICH
HIGH SCHOOL: LASAGNA ROLL UP OR CHEESE RAVIOLI, BAKED CHICKEN
DRUMSTICK, EISENBERG HOT DOG, MLS: BISTRO CHICKEN SANDWICH
WEDNESDAY, JANUARY 22
ELEMENTARY: *NORTHSIDE/ST. MALACHY: PIZZA HUT PEPPERONI PIZZA; PIZZA
CRUNCHERS, ROMAINE SALAD, GRAPE TOMATOES, PEARS
MIDDLE SCHOOL: SOFT SHELL TACO, MINI CORN DOGS
HIGH SCHOOL: CHICKEN FAJITA W/MEXICAN RICE, CHEESE QUESADILLA, MLS:
TYSON SPICY CHICKEN SANDWICH
THURSDAY, JANUARY 23
ELEMENTARY: HAMBURGER/CHEESEBURGER, BAKED BEANS, CARROTS, GRAPES
MIDDLE SCHOOL: CHICKEN ORIENTAL W/BROWN RICE, SLOPPY JOE SANDWICH
HIGH SCHOOL: HAPPY JOE’S TACO PIZZA, MINI CORN DOGS, CHICKEN STICKS
CHILI
FRIDAY, JANUARY 24
ELEMENTARY: WAFFLES, SAUSAGE PATTY, HASHBROWN, CHERRY STAR JUICE,
ORANGE SMILES
MIDDLE SCHOOL: PULLED PORK SANDWICH, CHEESY GARLIC FLAT BREAD
HIGH SCHOOL: MAX CHEESE STICKS, FISH SANDWICH, EISENBERG HOT DOG, MLS:
ASIAN CHICKEN BITES W/ROLL
MONDAY, JANUARY 27
ELEMENTARY: POPCORN CHICKEN W/ROLL, CUCUMBERS, GLAZED CARROTS,
PEARS
MIDDLE SCHOOL: CHEESE RAVIOLI W/GARLIC BREAD,
HAMBURGER/CHEESEBURGER
HIGH SCHOOL: TURKEY BURGER, BRD. TURKEY SANDWICH, MLS: TERIYAKI
CHICKEN W/EGG ROLL
TUESDAY, JANUARY 28
ELEMENTARY: SUPER NACHOS W/CHEESE SAUCE, BLACK BEAN SALAD, RED
PEPPERS, PEACHES
MIDDLE SCHOOL: HAPPY JOE’S CHEESE PIZZA, GRILLED CHICKEN BURGER
HIGH SCHOOL: CHICKEN ALFREDO W/PASTA, HOT/SPICY CHICKEN STICKS,
EISENBERG HOT DOG, MLS: DEEP DISH PIZZA
WEDNESDAY, JANUARY 29
ELEMENTARY: *SOUTHWEST: PIZZA HUT PEPPERONI. BOSCO CHEESE STICK
W/PIZZA SAUCE, SPINACH SALAD, GRAPE TOMATOES, FRUIT COCKTAIL
MIDDLE SCHOOL: BOSCO CHEESE STICKS, CHILI BOWL W/BROWN RICE
HIGH SCHOOL: SOFT SHELL TACO W/MEXICAN RICE, PIZZA CHEESE
CRUNCHERS, MLS: ENCHILADA
THURSDAY, JANUARY 30
ELEMENTARY: PULLED PORK, COLESLAW, GREEN BEANS, APPLE SLICES
MIDDLE SCHOOL: PIZZA CHEESE CRUNCHERS, HOT/CHILI DOG
HIGH SCHOOL: PIZZA HUT PEPPERONI PIZZA, HOT/CHILI DOG, CHILI, PRIME TIME
CHICKEN SANDWICH
FRIDAY, JANUARY 31
ELEMENTARY: FIESTADA TACO PIZZA, LETTUCE & CHEESE CUP, GRAPE
TOMATOES, APPLESAUCE, JANUARY BIRTHDAY TREAT
MIDDLE SCHOOL: FOOTBALL CHICKEN NUGGETS W/ROLL, SWEET & SOUR
MEATBALLS W/RICE
HIGH SCHOOL: BOSCO CHEESE STICKS, MACARONI & CHEESE, EISENBERG HOT
DOG, MLS: CHRIS P. CHICKEN SPICY PATTY
*OFFERED DAILY AT MIDDLE SCHOOL: DELI SANDWICHES, CHEF SALADS