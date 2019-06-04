Overall
Place Name Age Gender Time
1 Cody Baele 24 Male 16:30.95
2 Isaac Kuster 15 Male 19:58.79
3 Coy McKibbon 14 Male 20:56.52
4 Crystal Musgrave 15 Female 22:29.32
5 Austin Earley 17 Male 22:38.60
6 Michael Tappero 68 Male 23:38.69
7 Mark Bomleny 37 Male 23:45.53
8 Matt Laleman 42 Male 25:16.05
9 Darrin Frank 43 Male 25:30.79
10 Matt Henrekin 44 Male 25:32.49
11 Melissa Henrekin 40 Female 25:35.19
12 Ryan Cherry 36 Male 26:04.30
13 Vicky Wyffels 59 Female 27:13.93
14 Amanda Geuns 44 Female 28:44.72
15 Mark Samuels 42 Male 31:07.11
16 Samantha Schmidt 20 Female 31:22.28
17 Mark Guthrie 62 Male 31:42.22
18 Kati Grimes 28 Female 32:10.24
19 Robert Wyffels 64 Male 33:19.89
20 Clara Vanopdorp 12 Female 33:46.74
21 Claudia Vanopdorp 21 Female 33:53.92
22 Terry Shields 71 Male 34:50.92
23 Bridgett Wildermuth 29 Female 35:14.48
23 Chelsea Verbeck 24 Female 35:14.48
25 Matthew Voelcker 55 Male 35:23.86
26 Avery Frank 9 Female 35:40.19
27 Sheryl VonHolten 59 Female 35:48.97
28 Justin Frank 41 Female 36:02.10
29 Zoye Bollinger 24 Female 36:24.12
30 Anastasia Veloz 21 Female 37:00.22
31 Andrea Hasbrook 32 Female 37:01.31
32 Kristy Schmidt 39 Female 38:26.26
33 Heidi McKibbon 44 Female 38:38.94
34 Shane McKibbon 45 Male 38:40.33
35 Barbara Vipond 45 Female 39:15.12
36 Chloe Vanopdorp 25 Female 40:03.79
37 Kim Goodley 46 Female 40:04.40
38 Gina Peterson 49 Female 40:07.02
38 Juliet Vanopdorp 49 Female 40:07.02
40 Trisha Brown 55 Female 41:11.65
41 Ryder Specht 10 Male 41:15.09
42 Jessie Specht 31 Female 41:16.56
43 Elliott Frank 7 Female 41:49.90
44 Sandra Crosby 59 Female 42:46.43
45 Katie Laleman 41 Female 42:53.04
46 Tina Buckley 40 Female 45:16.21
47 Michele Bertrand 45 Female 45:18.72
48 Crystal Eaton-Miller 39 Female 45:33.46
49 Lindsay Vonholten 35 Female 45:36.93
50 Kaitlyn Kirkhove 26 Female 51:04.73
51 Rachael Vankerrebroeck 26 Female 51:05.24